Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va rescatar ahir a dos gossos de dins d’un vehicle, després de passar aproximadament quatre hores tancats sota el sol. L’automòbil, de matrícula francesa, va romandre tot ahir al matí estacionat a l’avinguda de Tortosa, a l’altura de la Escola Riu Segre.

La policia local no va aconseguir localitzar el titular del vehicle, malgrat haver preguntat prèviament pels establiments de la zona i a les piscines municipals de Pardinyes. Per rescatar els animals, els agents van haver de trencar un dels vidres del cotxe i, posteriorment, la veterinària de guàrdia se’n va fer càrrec. El vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal.

Es pot recordar que, el febrer passat, els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment a un animalista del Pla d’Urgell, un home de 49 anys, per un delicte de maltractament animal per causar la mort d’una ovella en una explotació de Torregrossa. D’altra banda, el juny de l’any passat, la Policia Local de Tàrrega va obrir diligències per un presumpte delicte de maltractament animal contra un home amb antecedents que tenia cinc gossos abandonats en estat deplorable a l’habitatge que okupava a la ciutat des de feia mesos.