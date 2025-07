Operaris d’Ilnet denuncien que pateixen atacs i amenaces a la Mariola de Lleida: “creixent i cada cop més organitzat”

Operaris de la concessionària encarregada de la recollida d’escombraries, Ilnet, denuncien que des de finals de juny han patit atacs i amenaces per part d’un grup de joves a la nit quan entren a la Mariola. Expliquen que vehicles i peons han estat blanc de llançament d’ous, fruita i altres objectes, i que a Sant Joan van tirar un petard dins de la cabina. Asseguren que aquesta situació, que veuen “molt greu”, es produeix de manera reiterada i que el grup que protagonitza els actes vandàlics és “creixent” i cada vegada més “organitzat”.

Així, detallen que els fets van començar a produir-se a l’altura de la plaça Barcelona per part de 4 o 5 joves i en l’últim incident, a Pius XII, van participar entre 20 i 30, per la qual cosa van requerir la presència de la Guàrdia Urbana per poder seguir amb el seu treball.

Els delegats sindicals d’UGT van enviar a Ilnet i a la Paeria una carta firmada per tots els treballadors del torn de nit en la qual denuncien que aquesta situació “s’ha convertit en una rutina perillosa i insostenible” i afegeixen que “l’ambient és d’hostilitat constant i hi entrem amb por i inseguretat, fet del tot inacceptable”.

El president del comitè d’empresa, Antonio Catalá, va apuntar que els operaris es van plantejar no entrar al barri si no es garanteix la seua seguretat.

La Paeria afirma que s’ha fet un acompanyament policial

Una portaveu municipal va indicar que la Paeria i la Urbana “van ser coneixedores d’aquesta situació, que es va donar alguna nit, i s’ha fet un reforç i acompanyament policial als operaris d’Ilnet perquè puguin desenvolupar el seu treball sense cap tipus de problema”. Va afegir que des d’aleshores, “no hi ha hagut cap incident més”.

D’altra banda, els treballadors d’Ilnet denuncien també un incivisme generalitzat per tota la ciutat, amb munts d’escombraries acumulades fora dels contenidors i objectes voluminosos deixats a la via pública.