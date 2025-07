Niubó cessa el subdirector de Plantilles arran de l’escàndol de les adjudicacions de places

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va anunciar ahir en la seua compareixença al Parlament que ha cessat el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines després de l’escàndol de les adjudicacions docents, que divendres passat va obligar a invalidar el procés, que es va haver de repetir i ha comportat 2.898 canvis en les assignacions de places per al curs vinent. Va insistir que no va ser un error tècnic, humà o informàtic sinó “una decisió unilateral que contravenia la normativa” i va recalcar que es tracta d’un cessament polític i que van obrir un expedient informatiu per aclarir els fets. “Veurem si parlem d’una persona o si n’hi ha més d’implicades.” Va detallar que aquesta investigació derivarà un expedient disciplinari, que pot tenir recorregut administratiu o judicial. Va afegir que ha sol·licitat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació un pla per “reforçar la solvència tècnica del sistema perquè fets com aquest no puguin succeir en un futur”, i va dir que es manté l’inici del curs escolar el 8 de setembre (els sindicats van demanar retardar-lo) i que “ni el funcionament ni el conjunt del sistema educatiu no es veuran afectats”.

Els grups de l’oposició van reclamar en bloc la dimissió de la consellera, no només la destitució d’un tècnic, i van qualificar la situació de “caos” i “inacceptable”. Fora del Parlament, uns 200 docents també li van reclamar que deixi el càrrec. Així mateix, un membre del sindicat CGT va interrompre la seua intervenció al crit d’”Escolteu els treballadors”, “Fora decret de plantilles” i “Niubó dimissió”.

Niubó va reconèixer que “és un fet greu, inadmissible i intolerable que danya la credibilitat i el prestigi del sistema educatiu” i va subratllar que “ningú no es troba per sobre del departament, del Govern ni de la llei”. Va explicar que el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia, va ser informat per part d’un càrrec responsable de la seua direcció d’“una persona funcionària, responsable de la direcció general del professorat, sense consultar al director general, la secretària general i tampoc la consellera, i contravenint les resolucions del departament, durant la fase provisional d’adjudicació de destinacions del personal docent, va fer una reserva de 878 llocs de perfil” per a interins, quan haurien d’haver estat places ordinàries destinades a funcionaris.