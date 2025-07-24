Localitzat a Lleida un jove de 19 anys desaparegut a Cantàbria
El noi de 19 anys va ser trobat aquest dimecres mentre intentava tornar a Barcelona, després d'haver estat en parador desconegut des del 17 de juliol de 2025
El jove de 19 anys que va desaparèixer el passat 17 de juliol de 2025 mentre estava de vacances a Cantàbria ha estat localitzat aquest dimecres a Lleida, segons ha informat l'Associació SOS Desapareguts. Després de gairebé una setmana en parador desconegut, el noi ha estat trobat quan intentava tornar al seu lloc de residència habitual, a Barcelona.
L'entitat ha confirmat que el jove va ser localitzat dimecres a la tarda mentre feia el trajecte de tornada cap a la capital catalana. Cal recordar que el noi s'havia desplaçat fins a Cantàbria per conèixer una noia i passar uns dies amb amics que havia conegut a través d'una aplicació de videojocs, allotjant-se al Balneari de Solares, al municipi de Medio Cudeyo.
La darrera vegada que se'l va veure va ser el dia 19 de juliol de 2025 a San Miguel de Linares, al barri d'Artzentales (Biscaia), després que perdés la comunicació amb els seus familiars. L'Associació SOS Desapareguts va demanar col·laboració ciutadana per considerar el cas d'alta vulnerabilitat, ja que el jove pateix un trastorn de conducta suïcida i, segons la seva família, és "una persona vulnerable i fàcilment manipulable".
Recerca coordinada per la Guàrdia Civil
Després de la pèrdua de contacte amb el jove, la seva germana va interposar una denúncia per la desaparició i es va desplaçar des de Barcelona fins a Cantàbria per participar en la recerca, que ha estat coordinada per la Guàrdia Civil de Santoña durant aquests dies.
Des del 17 de juliol de 2025, diversos testimonis van afirmar haver vist el noi. Un d'ells el va situar el dissabte 19 de juliol, cap a les 16.00 hores, a la taverna Che, a la localitat biscaïna de San Miguel de Linares. Arran d'aquests testimonis, SOS Desapareguts va indicar que podria estar fent autoestop des de Cantàbria cap a Catalunya, fet que finalment s'ha confirmat amb la seva localització a la província de Lleida.