Els pagesos alerten d'una nova plaga a les nectarines mentre celebren el control de la mosca negra
El sector reclama més insecticides per combatre el trip, un insecte que decolora la fruita i en dificulta la comercialització
La plaga de la mosca negra, que havia fet mal en les darreres campanyes de fruita a les terres de Ponent, està aquest any sota control. Però la tranquil·litat ha durat poc: el trip —un petit insecte també conegut com a tisanòpter— s’està convertint en la nova amenaça creixent per als pagesos, especialment als cultius de nectarines.
Segons Sergi Balué, cap sectorial de fruita dolça de JARC, "cada any n’hi ha més i el seu control és molt difícil". El trip viu al sòl i s’alimenta de la dolçor de la fruita, provocant una decoloració visible que, tot i no afectar el gust ni la qualitat, penalitza greument el producte al mercat. “Tirem al suc fruita que és bona i sana”, lamenta Balué, ja que moltes comercialitzadores rebutgen peces amb imperfeccions estètiques.
Els productors denuncien que els pocs insecticides autoritzats actualment han perdut eficàcia en moltes finques i asseguren que el sector es troba “desarmat” davant la plaga. Per això, reclamen a les autoritats europees l’autorització de nous productes que ja s’utilitzen a països veïns com França, Itàlia o Grècia. “És incoherent que un producte es pugui aplicar allà i no aquí”, critica Balué.
Mentrestant, la mosca negra —que en anys anteriors havia causat greus pèrdues, especialment al Baix Segre— ha tingut una incidència “minsa” aquest 2025. Segons Balué, la combinació entre trampes de captura massiva i l’ús d’insecticides, sumada a unes condicions climàtiques favorables, ha permès mantenir-la a ratlla. “Feia anys que patíem molt. Enguany, la població està controlada”, assegura.
Tanmateix, l’alegria ha estat efímera. El focus ara se centra en la lluita contra el trip i en la necessitat urgent de disposar de noves eines per garantir una fruita estèticament acceptable i rendible per als productors.