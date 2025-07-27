EDUCACIÓ
Niubó vol adjudicar al juny les places a docents
Les avançaria un mes per donar tranquil·litat als centres. Aposta per reforçar la “robustesa tècnica” per evitar ‘errors’
La consellera d’Educació, Esther Niubó, creu que han de reforçar la “robustesa tècnica” i la seguretat dels processos, com les adjudicacions de places docents, després de l’escàndol de les últimes, que va obligar el departament a repetir-les i que es va saldar amb la destitució del director general de Plantilla. Així ho indica en una entrevista al diari Ara, en la qual també aposta per “poder fer una planificació molt més delimitada en el temps” perquè a finals de juny ja es puguin tenir les adjudicacions i donar més tranquil·litat a les direccions dels centres educatius. Sobre l’error, remarca que hi ha un expedient informatiu obert que pot derivar en un de disciplinari. Niubó diu que l’objectiu final és poder estabilitzar els claustres i consolidar la vinculació entre els docents, ja siguin funcionaris o interins, i mantenir-ne l’arrelament al territori. “No ens va bé que cada any hi hagi tantíssima mobilitat del professorat”, subratlla.
Així mateix, defensa la jornada intensiva a Secundària i afirma que “en cap cas” vol retrocedir. Respecte a la possibilitat de recuperar la sisena hora a les escoles públiques, considera que una hora lineal més no millora ni la qualitat ni l’equitat i afegeix que la intenció és anar cap a una “equiparació progressiva entre la pública i la concertada”, la qual cosa implicarà parlar de finançament, plantilles i jornades.