ECONOMIA
Tramitats a Lleida 6.434 ajuts per pagar el lloguer, un 45 per cent més que fa dos anys
A totes les comarques de Lleida, segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del 2024. L’import mitjà de cada subvenció és de 1.584,87 euros, el més baix de les quatre demarcacions
La Generalitat va tramitar l’any passat 6.434 ajuts per pagar el lloguer a les comarques de Lleida, la qual cosa en suposa 1.016 més, un increment del 18,75%, segons dades d’un informe elaborat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). De fet, és el segon any consecutiu en què augmenten un miler, de manera que en dos exercicis la pujada és d’un 45% El import global de la partida per a aquestes subvencions és de 10,1 milions, la mateixa quantitat que el 2022, mentre que el 2023 havia baixat a 8,1 milions. L’import mitjà de la subvenció per habitatge és d’1.584,87 euros, alguna cosa més que els 1.495,23 de 2023, però molt menys que els 2.275,25 de dos anys enrere. Es tracta de l’import més baix de les quatre demarcacions catalanes, però cal tenir en compte que el preu del lloguer és també és menor (vegeu el desglossament). Els ajuts a Barcelona van ser d’una mitjana de 2.287,31 euros, d’1.993,68 a Girona i d’1.763,79 a Tarragona.
Lleida és, a més, la demarcació amb menys ajuts al lloguer tramitats i amb l’import global més baix, amb diferència. A Girona es van gestionar 10.287 subvencions per un total de 19,9 milions d’euros; a Tarragona, 12.673 ajuts per 22,3, milions; i a Barcelona, 58.505 i 133,8, respectivament.
L’informe detalla també que l’any 2024 es van tramitar altres ajuts per al pagament de l’habitatge. En concret, un total de 158 prestacions d’especial urgència, 438 més per al lloguer per a pisos de l’Agència d’Habitatge i unes altres 106 d’extraordinàries.
Així mateix, en el marc del servei d’assessorament sobre el deute hipotecari Ofideute, es van iniciar un total de 222 expedients, es van tancar 122 intermediacions i es va arribar a 55 solucions pactades.
Més contractes, d’una mitjana de 502 euros al mes
A tot Lleida, el 2024 es van formalitzar 6.514 contractes de lloguer d’habitatges, un 1,3% més que el 2023. Així ho indiquen dades de l’Agència de l’Habitatge i el servei de documentació del departament, a partir de la fiances dipositades a l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Segons aquest informe, Lleida va ser l’única província en la qual es va incrementar la firma de contractes. En canvi, a Barcelona van disminuir un 13,3%, a Girona van caure un 6,5% i a Tarragona, un 2%.
La renda mitjana del conjunt de la demarcació va ser de 502,82 euros al mes, un 4,2% més elevada que la de l’exercici anterior, però la més econòmica de Catalunya. A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran el lloguer és més car, de 558,37 euros al mes i es van firmar 1.587 contractes mentre que a les del pla és de 501,37 de mitjana i 4.956 contractes. Barcelona va liderar el rànquing amb 933,35 euros al mes de mitjana, a Girona va ser de 659,78 i a Tarragona, de 585,71.Així mateix, el 2024 es van formalitzar 171 nous contractes a través de les xarxes de mediació per al lloguer social i n’hi havia 849 de vigents.