EDUCACIÓ
La Universitat de Lleida tancarà per vacances del 4 al 24 d’agost
La Universitat de Lleida (UdL) tancarà les instal·lacions al públic a partir del dilluns dia 4 fins al 24 d’agost. És una mesura inclosa en el pla d’estalvi energètic. Estima que el tancament de les instal·lacions aquests 20 dies generarà un estalvi d’uns 72.000 euros en telefonia, electricitat o neteja. Així ho va assegurar el vicerector d’Infraestructures de la UdL, Narciso Pastor, que va afegir que l’estalvi és lleugerament superior al de l’any passat “degut a l’encariment del preu de la llum”. D’aquesta manera, els únics edificis que mantindran parcialment la seua activitat a partir de divendres seran els del campus d’Agrònoms i Veterinària, l’estabulari (el macrolaboratori d’investigació amb rosegadors) i l’edifici docent de Medicina; els edificis de Biomedicina 1 i 2 que acullen l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida).
D’altra banda, la biblioteca i sala d’estudi del Rectorat estaran tancades per les obres de millora d’eficiència energètica. Els treballs duraran 4 mesos i mentre no tornin a tenir climatització a partir del setembre la bilioteca de la UdL que donarà servei els caps de setmana serà la de Ciències de la Salut fins a l’octubre. De dilluns a divendres la biblioteca i sala d’estudi del Rectorat sí que obrirà amb horari reduït, de 8.30 a 11.30 hores.