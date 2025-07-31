URBANISME
Murals contra pintades: art per frenar el vandalisme a Lleida
El Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida-Barcelona proposa pintar murals artístics en portes de pàrquings per evitar la proliferació de grafitis. “Embelleixen l’espai urbà”
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida porta a terme una iniciativa per evitar la vandalització de les persianes i portes dels aparcaments de finques urbanes: decorar-les amb murals artístics i personalitzats. És una mesura que ja han implementat en una aparcament de l’Hospitalet de Llobregat que no parava de ser vandalitzat amb pintades i des del col·legi volen promoure en més comunitats de propietaris de la capital catalana i de Lleida aquesta iniciativa, al veure-la “una manera innovadora d’aliar-se amb l’enemic” en comptes de combatre’l “de la forma tradicional i costosa”. Una mesura que ja han implementat pel seu compte diverses comunitats de Lleida i des del col·legi “volem promoure aquesta pràctica perquè se n’hi sumin més i evitar les pintades vandàliques que tant costen retirar i, per molt que es netegin, reapareixen”.
Aquesta solució per embellir l’espai urbà, asseguren des del col·legi, “fomenta una identitat pròpia per a la finca, elevant el seu valor i promovent la convivència”. El president de l’entitat, Lorenzo Viñas, destaca que aquesta iniciativa “demostra que els administradors de finques podem ser agents actius i creatius en la millora de l’entorn; amb aquesta mesura ens aliem amb allò que semblava un problema i obre noves vies per dignificar els habitatges i espais comuns”.
L’ordenança del paisatge de l’ajuntament també proposa “embellir” les portes dels pàrquings i les façanes en desús amb murals artístics.