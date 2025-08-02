ECONOMIA
El taller del Lleida Truck Center a Torre Solé, a punt
La primera fase del gran centre de manteniment de camions funciona des de fa dos setmanes. Ha creat 15 llocs de treball
La primera fase del Lleida Truck Center, el gran centre de serveis, reparació i manteniment de camions ubicat al polígon Torre Solé, ja està llesta i en funcionament i ha comportat la creació d’una quinzena de llocs de treball. Així, es tracta de la primera iniciativa que cristal·litza a aquesta nova zona industrial privada de la ciutat situada entre el polígon Camí dels Frares, l’Ll-11 i la variant sud, i els seus promotors són les empreses lleidatanes Transports Trota i Nou Transport.
Per la seua banda, Xavier Bautista, d’aquesta última firma, va explicar que el taller oficial de Volvo, batejat com Lleida Motor Trucks, està en servei al cent per cent des de fa unes dos setmanes, encara que va indicar que l’esdeveniment d’inauguració està programat per al pròxim 3 d’octubre i comptarà amb la presència de representants de la seu central de Volvo a Suècia, a més d’autoritats locals.
Aquest centre conforma el taller més gran per a vehicles industrials de la ciutat, per a camions, autobusos i vehicles petits, i compta amb 22 espais per poder reparar 30 vehicles alhora. Bautista va destacar també que és el primer taller amb aerotèrmia que permet que els operaris puguin treballar amb aire condicionat a l’estiu i calefacció a l’hivern. Així mateix, va remarcar que l’edifici compta amb plaques solars i és energèticament eficient, amb un consum reduït i baixa generació d’emissions.
D’altra banda, va detallar que abans de final d’any esperen abordar la segona fase del Lleida Truck Center, que inclourà serveis de mecànica ràpida, xapa i pintura, equips de fre i rodes, túnel de rentat, espai de restauració per a usuaris i personal i bugaderia. La tercera i última fase serà habilitar una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de 1.000 metres quadrats per a tota mena de vehicles.