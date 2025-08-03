El bus turístic de Lleida registra 1.411 usuaris en les primeres dues setmanes, el doble respecte l'any passat
El nou bus turístic de Lleida ha duplicat el nombre de passatgers en les primeres dues setmanes de funcionament, en comparació amb el mateix període de l'any passat. El servei ha registrat 1.411 usuaris del 16 al 26 de juliol, mentre que el 2024 en van ser 704. El nou bus, que té una capacitat per a 72 persones i fa un recorregut aproximat d'una hora, s'ha estrenat 25 anys després de la posada en marxa de la primera ruta turística l'any 2000. El nou vehicle es va presentar el passat 14 de juliol i la seva retolació està inspirada en els colors dels paisatges de Lleida.