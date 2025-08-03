PATRIMONI
L’església de Sant Joan de Lleida tindrà un relleu de l’adoració dels Reis imprès en 3D
Impulsat per l’Associació dels Reis Mags, com una manera de rememorar les escultures d’aquestes figures de l’antic temple romànic. Ilerna participarà en el disseny i l’empresa Ingrup l’imprimirà
L’Associació dels Reis Mags, Los Reixos de Lleida, impulsa la instal·lació d’un relleu de l’adoració dels Reis al timpà semicircular de la porta lateral de l’església de Sant Joan, que ara simplement està tapat amb maons grisos. Amb aquesta iniciativa vol recuperar una decoració amb aquestes figures, que havien estat presents al primer temple romànic en un grup escultòric a la portalada sud.
Aquesta església va ser enderrocada el 1868 per ampliar la plaça i la construcció de la nova es va encomanar a l’arquitecte Julio de Saracíbar i l’encarregat d’executar-la va ser Celestí Capmany, que va projectar un relleu d’aquesta temàtica per a aquesta portalada, però mai el va dur a terme. Paral·lelament, la celebració de l’Epifania, que havia estat una important tradició en aquest temple, també va caure en l’oblit.
El president de l’associació, Òscar Caberol, explica que van decidir impulsar aquest projecte de recuperació del relleu de l’Adoració dels Reixos, del qual ja existia un esbós del mateix Capmany, però al resultar poc viable encarregar-ne un d’esculpit en pedra van explorar altres possibilitats, aprofitant les tecnologies actuals i implicant empreses de Lleida. D’aquesta manera, van optar per la impressió d’un relleu en 3D, que serà el primer que lluirà en un edifici religiós a Lleida.
Caberol va explicar que l’escultor Julià Morancho ha elaborat una plantilla a partir de l’esbós de Capmany, amb el qual treballaran dos alumnes i dos professors de disseny del centre de formació Ilerna i que com a pas final l’imprimirà l’empresa Ingrup, tot plegat de forma altruista.
Va afegir que la idea és col·locar també una il·luminació perimetral al timpà, perquè el relleu pugui ser il·luminat durant les festes nadalenques i recuperar també, d’aquesta manera, la tradició perduda de l’adoració dels Reis Mags. Caberol va indicar que aquest projecte compta amb el vistiplau del rector de la parròquia de Sant Joan, i el permís del bisbat, encara que de quan estava presidit per l’anterior prelat, Salvador Giménez, recentment rellevat per Daniel Palau. Va afegir que el bisbat ha de comunicar a Cultura la restitució del relleu.