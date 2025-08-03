Lleida ciutat dedica 180.000 euros a mantenir les públiques
Despesa anual de funcionament, mentre que el consum d’aigua és de 14,6 milions de litres. El 2024 van tenir 150.219 usuaris
La Paeria de Lleida destina 179.222,80 euros anuals al manteniment tècnic de les piscines municipals, que inclou des de la preparació, les sales de màquines, neteja de les instal·lacions, reparacions i el control del clor i del pH que es realitza tres vegades al dia en cada piscina i que garanteixen la qualitat de l’aigua, entre altres tasques. El consum d’aigua aproximat durant tot l’estiu del 2024 va ser de 14.628 metres cúbics, la qual cosa representa 14.628.000 litres, amb un cost d’11.898 euros.
Aquest esforç econòmic assegura el bon funcionament de les sis piscines municipals: Pardinyes, Cappont, Balàfia, Mangraners, Secà i Bordeta.
Aquest any la temporada va començar el 14 de juny i finalitzarà el 7 de setembre i els recintes obren les portes des de les 11.00 fins a les 20.30, mantenint l’ampliació horària que es va implementar per primera vegada durant l’estiu passat, una mesura que va ser ben rebuda pels usuaris. Les piscines compten aquesta temporada amb un equip format per divuit socorristes i, encara que des de fa tres s’ha resolt en part el dèficit d’aquests professionals, hi continua havent una gran demanda que disposin de la inscripció ROPEC (Registri Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya). L’equip humà aquest any també es compon de trenta auxiliars de recepció d’instal·lacions esportives i vint treballadors de manteniment i jardineria. L’estiu del 2024 hi va haver un total de 150.219 usuaris i l’entrada individual aquest any es manté en 3,70 €, mentre que els abonaments de 5,10 i 20 entrades tenen un cost d’11,40 €, 20,20 € i 35,10 €, respectivament.
L’ajuntament va establir una política de gratuïtat per a diferents col·lectius com persones de més de 65 anys i jubilades, els menors de 3, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Hi ha bonificacions per vulnerabilitat econòmica que es tramiten a través dels serveis socials.