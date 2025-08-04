HABITATGE
Paeria i Govern posen de lloguer 150 pisos des de 315 euros al mes a Lleida
Són 28 a Onze de Setembre que l’Incasòl ha comprat a un banc i la resta, als Mangraners. Per a integrants de la llista de sol·licitants d’habitatges socials
L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) i el departament de Territori ofereixen 150 pisos a la ciutat per un lloguer a partir de 315 euros euros al mes a persones que formin part del registre de sol·licitants d’habitatges protegits i que compleixin una sèrie de requisits.
Es tracta dels 121 pisos de les quatre promocions que s’estan ultimant als Mangraners, fruit d’una operació privada amb participació municipal, i 28 que estan buits en una promoció al passeig Onze de Setembre 125-139, a la zona de Turó de Gardeny, que l’Institut Català del Sòl ha comprat a una entitat financera.
Per poder optar als 28 pisos de la Generalitat, a banda d’estar en el registre, els interessats han d’estar empadronats a la ciutat i acreditar uns ingressos per unitat de convivència superiors a dos vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), cosa que implica al voltant de 1.550 euros bruts al mes, però inferiors a quatre vegades.
Segons ha pogut saber aquest diari, dos dels habitatges tenen fixada una renda mensual de 315 euros, també n’hi ha mitja dotzena a 335 i d’altres a 364, 372, 386, 397, 398 i 399 euros i quatre superen els quatre-cents (416, 427, 430 i 451).
A tots cal sumar-los entre 41 i 56 euros de despeses comunitàries. L’EMAU remetrà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els aspirants que compleixin els requisits i les vivendes s’adjudicaran per antiguitat d’inscripció en el registre.
Respecte als pisos dels Magraners, impulsats per la promotora privada Soluciones Viviendas Magraners 88, està previst adjudicar a començaments de setembre els primers 42. En el cas d’aquestes promocions, el lloguer mínim és de 415 euros i el màxim de 504.
La Paeria ja va precisar que una quarta part del total estan reservats per a menors de 35 anys. L’EMAU remetrà a la promotora els inscrits que compleixin els requisits, que inclouen disposar d’una renda familiar d’entre 2,5 i 4 vegades l’IRSC, que equival a un mínim de 30.096,39 euros anuals bruts en el cas de ser una unitat familiar de dos persones, i un màxim de 48.154,23.
En aquest sentit, el registre de sol·licitants d’habitatges protegits de Lleida té inscrites actualment un miler de persones. Ara s’haurà de determinar quines d’aquestes, i de les que encara eventualment s’hi inscriguin a partir d’ara, compleixen aquestes condicions per poder ser adjudicatàries dels esmentats habitatges.