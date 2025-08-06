Els 4 primers conductors multats per la ZBE de Lleida no estan empadronats a la ciutat
Els vehicles sancionats no tenen etiqueta ambiental i han superat el límit de circulacions permeses dins del Centre Històric
Fa un mes que la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida està en vigor de manera efectiva, després de sis mesos de moratòria informativa, i l’ajuntament ja ha començat a tramitar les primeres multes. En concret, els quatre primers conductors sancionats no estan empadronats a la ciutat i, per tant, no paguen l’impost de circulació a la Paeria. A més, els seus vehicles no disposen d’etiqueta ambiental (ECO, C o B) i han accedit a la ZBE més de dotze vegades, el límit permès per al segon semestre de l’any. Les sancions són de 200 euros cadascuna.
Segons la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, les restriccions s’han plantejat de manera suau per afavorir l’adaptació progressiva. Tot i això, ja s’han emès les primeres notificacions, i s’ha advertit 25 conductors més que han superat cinc accessos irregulars: si en fan set més, també seran sancionats.
Morón ha remarcat que l’objectiu de la ZBE no és recaptatori, sinó avançar cap a una mobilitat més sostenible. De fet, l’Ajuntament ha tramitat fins ara 123 exempcions, en té 14 més en curs i n’ha rebutjat 12. Aquestes exempcions inclouen casos com vehicles d’emergència, adaptats, per a atenció sanitària, ús professional, transport públic, rendes baixes o garatges dins la ZBE.
Sobre l’efecte de les restriccions en la mobilitat, la tinenta d’alcalde ha assenyalat que encara és aviat per fer valoracions concretes, però sí s’ha notat una reducció dels vehicles estacionats a la zona blava del Centre Històric.
Per contra, des del veïnat de Jaume I, el president Jaume Millas apunta que “el trànsit és el de sempre, amb tot tipus de vehicles”, i considera que, de moment, no hi ha canvis visibles.