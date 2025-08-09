Ferida una auxiliar després de ser agredida per un pacient al Sant Joan de Déu de Lleida
La treballadora va patir ferides que van requerir sutura després de ser atacada per un adolescent
Una auxiliar d’infermeria va resultar ferida dissabte passat després de ser agredida per un pacient a l’hospital Sant Joan de Déu de Lleida. Segons van confirmar des del centre, la treballadora, juntament amb una altra companya, es trobava amb un pacient, de 15 anys i amb un trastorn de salut mental, quan aquest la va agredir agafant-la dels cabells i tirant-la a terra. També li va clavar puntades de peu.
Des de l’hospital van assenyalar que “tot va ser en qüestió de segons” i que ràpidament es van traslladar fins la zona una desena de professionals per auxiliar la ferida i atendre el menor. La treballadora va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova, on va rebre punts de sutura i li van fer proves mèdiques, segons van informar fonts solvents.
L’hospital va lamentar els fets i va assegurar que es van activar tots els protocols de seguretat, que revisaran per “poder continuar millorant i que un fet d’aquesta gravetat no torni a succeir”. Els responsables del centre també van parlar amb la família de l’adolescent, que es va interessar per la salut de la treballadora agredida. “Continuarem treballant en la diana terapèutica per atendre a aquest tipus de pacients i en un pla de millora per continuar amb el que ja estem fent, amb formació i fins i tot la revisió de necessitats estructurals”, van assenyalar.
Aquest és l’únic hospital de la xarxa pública de Lleida ciutat destinat exclusivament a l’atenció de la salut mental. Va entrar en servei el 2017, té 130 habitacions i compta amb una àrea específica per atendre nens i adolescents. Està situat a La Bordeta, al costat del canal de Seròs.