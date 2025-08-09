ADMINISTRACIÓ
Llicència de demolició de 3 edificis al tram inicial de Rovira Roure
A prop de la plaça Ricard Viñes, van ser construïts entre els anys 1940 i 1950
L’ajuntament ha autoritzat la demolició de tres edificis d’habitatges situats al tram inicial de l’avinguda Rovira Roure, molt a prop de la plaça Ricard Viñes. Es tracta dels blocs situats als números 8, 10 i 12 i que es van construir entre els anys 1940 i 1950, segons consta al web del cadastre, i els dos primers tenen quatre plantes i el tercer, dos. Així mateix, els baixos dels números 10 i 12 tenien llicència per acollir comerços, mentre que el del número 8 la tenia per a usos educatius. La demolició afectarà una superfície total de 1.779 metres quadrats i la promou l’empresa Ilervall SLU, que es dedica a la compravenda de béns immobiliaris. La llicència de demolició va ser autoritzada pel consistori a mitjans de juny i va ser ratificada pel ple municipal del mateix mes. Així mateix, el termini per començar amb la demolició dels tres edificis serà d’un any a tot estirar i haurà d’estar acabada en un màxim de tres. Precisament, ahir els edificis tenien tapiades les portes i hi havia un cartell avisant que aviat començarien els treballs. De moment, no ha transcendit si l’empresa propietària preveu aixecar un nou edifici d’habitatges o construir-ne un per a altres usos.
En els últims mesos s’han portat a terme altres treballs de demolició d’edificis per la ciutat. Un ha estat al del bloc situat a la cantonada del carrer del Nord amb rambla Ferran, demolit després de l’aparició d’esquerdes que posaven en perill l’estructura. Paral·lelament, al maig també es va portar a terme la demolició de tres edificis en ruïna del carrer Cavallers, al solar del qual s’aixecarà un bloc de pisos.