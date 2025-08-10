EQUIPAMENTS
Més queixes per fetor a l’hospital veterinari de la UdL a Torrelameu
Per part del personal, mentre la universitat afirma que aplica ventilació permanent
El personal de l’hospital veterinari de la Universitat de Lleida (UdL), ubicat a Torrelameu, denuncia que continua suportant una fetor química, malgrat que el vicerectorat d’Infraestructures ja va detectar a finals de l’any passat la seua procedència i va instal·lar un sistema de ventilació. A aquest edifici també hi acudeixen durant el curs els estudiants del doble grau de Veterinària i Producció Animal a fer pràctiques de cirurgia i diagnòstic per la imatge.
Fonts del comitè d’empresa van explicar que la plantilla fins i tot acaba la jornada amb la roba impregnada de la pudor. Van assenyalar que ja van manifestar el seu malestar per aquesta qüestió en un consell de govern, que al setembre tornaran a reclamar una solució i que no descarten presentar una denúncia davant de la Inspecció del Treball.
El vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor, va assegurar que des que van substituir les turbines defectuoses que causaven la fetor “es ventila tot edifici permanentment les vint-i-quatre hores els set dies de la setmana”, de manera mecànica. Així mateix, va afirmar que van efectuant analítiques periòdiques. Totes evidencien que la càrrega química està molt per sota dels nivells que poden resultar tòxics i tampoc no depassen el límit de confort, afirma.
No obstant, Pastor va argumentar que “la inèrcia que porta l’edifici des del principi fa que encara es noti la pudor, afortunadament amb nivells de càrrega química molt baixos, però que continuen molestant.” Va insistir que l’única solució és continuar “ventilant de manera intensa fins que desapareguin tots els elements que siguin molestos”.