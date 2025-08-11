PISOS
El lloguer d’habitacions dobla el d’habitatges sencers a Lleida ciutat
Vuit de cada deu de la demarcació es troben a la capital, segons Idealista
La baixa oferta de lloguers es tradueix en una pujada dels preus que obliga moltes persones a haver d’optar per habitacions en pisos compartits. A Lleida ciutat s’ofereixen més del doble que pisos sencers, segons dades d’Idealista, el portal amb més ofertes a la demarcació. Només la meitat costen 300 euros o menys al mes.
El problema de l’habitatge, amb l’oferta de lloguers en mínims i els preus disparats, deixa moltes persones sense més opcions que viure en pisos compartits. A Idealista, el portal immobiliari amb més anuncis a Lleida, ahir hi havia 170 habitacions de lloguer a la capital. Són més del doble que els 82 habitatges sencers disponibles per arrendar al seu web. Així mateix, només 84 (ni la meitat) de les habitacions tenen un preu mensual de 300 euros o menys.
Per contra, el lloguer parcial d’habitatges és minoritari en el conjunt de la demarcació, ja que vuit de cada deu ofertes d’habitacions es troben a Lleida ciutat. A través d’Idealista es poden llogar 196 habitacions a tota la província i 257 cases o pisos sencers.
El president del Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida i Barcelona, Lorenzo Viñas, valora que la “inseguretat jurídica” en casos d’impagament i les regulacions de la llei de l’habitatge, que han causat un “problema d’oferta, no de preus” en els lloguers convencionals, “obliguen els propietaris a buscar altres solucions dins de la llei” en què encara no hi ha límits, “com els lloguers d’habitacions i els temporals (contractes per mesos), i finalment, la venda”. En efecte, els 82 habitatges disponibles per arrendar per complet a través d’Idealista a la capital lleidatana no arriben a ser el 10% de les que apareixen en venda, un total de 854. A tota la província n’hi ha 3.886, quinze vegades més que les 257 de lloguer. En altres portals especialitzats com Fotocasa o Habitaclia, amb menys oferta a Lleida i que no ofereixen lloguers per habitacions, també hi ha més ofertes de compravendes.
Respecte a la inseguretat, Viñas constata un “boom d’agències d’assegurances” per impagaments o okupacions que “arriben a cobrar fins a mitja mensualitat” del lloguer als propietaris. “Són quantitats que les administracions podrien afrontar perfectament”, opina.
Mentre els contractes per mesos dominen el mercat del lloguer a les grans ciutats més turístiques, a Lleida ciutat no passa, de moment. Un total de 67 dels habitatges de lloguer (el 81,7 per cent) són per a usos residencials de llarga estada, mentre que els altres quinze són temporals. No obstant, aquesta tipologia ja predomina a les zones més tensionades del Pirineu com la Val d’Aran, en la qual s’ofereixen 38 habitatges de lloguer temporal i 31 de llarga estada.
Tendència a convertir el menjador en una altra habitació
Diverses persones que han estat buscant llogar una habitació recentment constaten que, tant a Lleida com en altres ciutats, cada vegada visiten més pisos en els quals els propietaris decideixen convertir el menjador en una habitació més. Alguns acostumen a adaptar espais escarits als rebedors amb petites taules per pal·liar la falta d’un espai per menjar. “Dos dels últims cinc que he visitat eren així, pisos que en origen tenien quatre habitacions i ara n’hi ha cinc sense menjador”, afirma un veí de Lleida ciutat. Viñas considera que els governs “han de promoure la participació privada de propietaris, motivar-los i no causar més extorsions, pressions i criminalitzacions”, però reconeix que “sempre hi ha persones que se n’aprofiten buscant la màxima rendibilitat”. Tot i que no li consta que aquesta pràctica estigui gaire estesa, afirma que “és exagerat” i en molts casos fins i tot pot ser il·legal. “Tots els pisos compten amb una cèdula d’habitabilitat en la qual s’indica el nombre d’habitacions, si s’incompleix hi ha d’haver mà dura amb les inspeccions i sancions, si procedeixen”, valora.
Així mateix, Viñas relaciona l’augment de la demanda d’habitacions amb l’augment de famílies monoparentals i de la immigració.