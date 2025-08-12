L’IRBLleida inicia 71 assajos clínics el 2024, pels quals va facturar un 58% més
Mostra de l’aposta per aquest centre de la indústria farmacèutica i biotecnològica
Els assajos i estudis clínics estan guanyant pes a l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida. L’any passat, els investigadors van iniciar-ne 71, un 9,2% més que l’exercici anterior, pels quals van facturar 3,15 milions, un 58,6% més. Aquest increment demostra l’aposta de la indústria farmacèutica i biotecnològica per aquest centre.
L’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida va iniciar l’any passat 71 assajos clínics, un 9,2% més que el 2023. Aquesta activitat, destinada a provar noves teràpies sanitàries, va proporcionar una facturació de 3.158.768 euros, un 58,6% més que en l’exercici anterior (1.991.642 euros). Alicia Sánchez de la Torre, responsable de la unitat d’assajos clínics del centre, destaca que aquest augment significatiu de la facturació generada per aquests estudis “reflecteix la creixent confiança de la indústria farmacèutica i biotecnològica en el potencial investigador de la província de Lleida”.
De fet, en dos dècades, des de la seua creació el 2004, ha participat en un miler d’assajos clínics que han contribuït a portar al mercat fàrmacs i dispositius per millorar la salut de la població, com va publicar aquest diari. Sánchez de la Torre va remarcar que “aquestes dades consoliden el paper estratègic de l’IRBLleida com a motor de la investigació clínica al territori, facilitant l’accés de la població a teràpies innovadores i potenciant la col·laboració entre professionals sanitaris, investigadors i empreses”.
Àrees d’investigació
L’IRBLleida està format per 540 investigadors de 36 grups diferents i l’any passat van aconseguir 46 nous projectes competitius, segons consta a la memòria del 2024. Les principals àrees en les quals desenvolupen les investigacions són la de càncer; malalties cròniques, cirurgia i atenció sanitària; epidemiologia, malalties infeccioses i salut pública; neurociències; i nutrició, metabolisme i estrès cel·lular. Així, en total, van produir 325 publicacions científiques, de les quals 292 originals, 27 articles de revisió i 6 cartes.
L’institut va gestionar l’any passat un pressupost global de 10,8 milions, bàsicament procedent dels projectes captats en convocatòries competitives. Però també van augmentant les donacions de part d’empreses i organitzacions (201 en total, de les quals 21 van ser noves el 2024, que van aportar 274.725 euros) i d’amics particulars (van donar 73.653 euros, davant dels 19.113 del 2023).
Enquesta al personal per incorporar equipaments
L’IRBLleida està enquestant el seu personal per conèixer quins equipaments o quines infraestructures creuen que necessiten per als seus projectes. L’objectiu és conèixer les necessitats “que puguin millorar la investigació al nostre institut”. El formulari per participar està publicat a la pàgina web de l’institut i està destinat al personal dels grups d’investigació i al dels serveis científics i tècnics, que són instal·lacions amb equips per efectuar tècniques especialitzades amb la missió de donar suport tant a grups de l’IRBLleida com a entitats externes.