Les agents cíviques efectuen 5.700 accions en 7 mesos
Les agents cíviques de l’ajuntament han efectuat més de 5.700 actuacions a la ciutat durant els primers set mesos de l’any. Aquestes persones donen suport a la Guàrdia Urbana i vetllen pel compliment de les ordenances municipals, sobretot en aspectes relacionats amb el civisme i la convivència. Per aquest motiu, la majoria d’accions, en concret 2.153, han estat sobre civisme, especialment avisos a vianants que creuen el carrer de manera incorrecta o a conductors que estacionen en espais prohibits.
També han efectuat 1.162 atencions d’informació i auxili ciutadà o de protecció entorn dels centres educatius en les hores d’entrada i sortida d’escolars.
La Paeria va incorporar el juliol passat una nova promoció de vuit agents cíviques. Tenen un contracte d’un any i van ser seleccionades entre les persones a l’atur inscrites a l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) o al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa està subvencionat per la Generalitat i es desenvolupa amb la col·laboració de la Paeria.
El Pla d’Actuació Municipal preveu una nova figura d’educadors comunitaris, que implicarà una ampliació de tasques i competències, així com una major professionalització en matèria de civisme i convivència.