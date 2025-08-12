SUCCESSOS
Tall del subministrament d’aigua per l’extinció del foc al polígon
Entre les vuit d’ahir a la tarda i fins a les set del matí d’avui. Una desena de dotacions dels Bombers seguien treballant a l’empresa de reciclatge
L’incendi que es va iniciar diumenge en una empresa de reciclatge del polígon Camí dels Frares de Lleida continuava ahir actiu i l’extinció va obligar a tallar el subministrament d’aigua a la zona fins a aquest matí. Segons va informar la Paeria, per continuar amb les tasques d’extinció a l’exterior de la firma es va tallar l’aigua a partir de les 20.00 hores i fins avui a les 7.00 hores als carrers del Polígon Industrial Camí dels Frares, Térmens, Alcarràs, entre el polígon i l’N-240, Vilanova de la Barca, Ivars d’Urgell, del Cogul, d’Almenar i de l’estany d’Ivars. Aqualia va enviar un avís als usuaris afectats i també va informar l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Camí dels Frares. Ja ahir al matí es van registrar talls puntuals en el subministrament mentre hi continuaven treballant una desena de dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els efectius van centrar els esforços a protegir naus properes de les flames i van remoure material amb una grua fixa. El foc va obligar a tallar el trànsit a l’N-240, que es va restablir ahir, encara que al matí va estar tallat el carril en direcció Barcelona.
L’alcaldessa acciental, Carme Valls, es va desplaçar ahir a la zona mentre la Guàrdia Urbana dona suport als Bombers en les tasques d’extinció. El foc es va iniciar a primera hora de la tarda de diumenge. A les 16.16 hores, els Bombers van rebre l’avís i inicialment es va apuntar a la crema de pneumàtics com la causa del foc. Una vegada allà, els efectius van poder comprovar que es tractava de paper i cartró compacte que s’emmagatzemaven a la part exterior de l’empresa. Les flames van arribar als marges de la carretera N-240 i es va decidir tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa. També es va demanar a la companyia elèctrica a càrrec de les torres d’alta tensió i el cablatge de la zona que desactivessin el corrent elèctric per precaució. El foc va provocar una gran fumarada que va ser visible des de quilòmetres al voltant.
Mentrestant, els Bombers van continuar treballant en l’incendi forestal d’Alins, que es va iniciar dissabte a la tarda. A la tarda, van treballar en un altre foc de vegetació agrícola a Sarroca de Lleida i un altre de matolls a Preixens.