PAERIA
Visites culturals per potenciar la integració de migrants
Organitzades pel Servei d’Acollida
Una setantena de persones de catorze països han participat aquest any en visites comentades a equipaments patrimonials i culturals organitzades pel Servei d’Acollida Municipal (SAM) amb l’objectiu de fomentar la integració i l’intercanvi cultural de les persones migrades que arriben a Lleida.
Van visitar el Palau de la Paeria, el Dipòsit del Pla de l’Aigua, el Museu Morera, el conjunt monumental de la Seu Vella i CaixaForum. El SAM informa setmanalment les 250 persones que estan connectades al servei de les visites programades i d’altres iniciatives, com la festa major, el festival Enre9, els processos participatius Imaginem Lleida, el programa educatiu Lleida Juga, el cicle de cine solidari Cinemón o la Nit dels Museus.
Un dels projectes més innovadors ha estat un taller d’acompanyament en el procés migratori, efectuat conjuntament amb la companyia La Màxima, de la Fundació privada Ilersis, que està formada per persones amb discapacitat. Junts van preparar una obra de teatre imatge (basat en l’expressió corporal) a través de conceptes com per exemple frontera, arrelament, acollida o records.