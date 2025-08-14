RELIGIÓ
Gran dia dels senegalesos
Van celebrar ahir el seu dia festiu religiós nacional, el Gran Magal de Touba, al pavelló dels Mangraners. Van compartir tota mena de menjar i van denunciar la falta d’habitatge
Amb tota mena de pastissos i bissap –la beguda nacional del Senegal, una infusió a base de flors d’hibisc–, així com carn de pollastre, vedella i fins i tot de camell. D’aquesta forma celebraven ahir la seua festa nacional, el Gran Magal de Touba, mig miler dels aproximadament 4.000 senegalesos que viuen a Lleida. Es van reunir al pavelló dels Mangraners durant tot el dia per commemorar l’exili del seu líder religiós, Ahmadou Bamba. “Els colons francesos el van exiliar al Gabon el 1895 perquè creia en la pau i la igualtat de tots els éssers humans”, va explicar Cheikh Fall, secretari cultural de l’associació Dahira Germans de Touba.
Els fidels van resar versos de l’Alcorà en grans catifes i van escoltar conferències històriques i religioses mentre compartien el menjar. “És l’eix central de la celebració, aquí ningú paga res i cada persona porta el que pot”, va afegir Fall.
El regidor Roberto Pino va acudir a la festa i va manifestar estar “content per poder celebrar-la amb plena normalitat, ja que desafortunadament hi ha certs sectors de la política que intenten inocular odi o por a certs col·lectius musulmans”. El portaveu de l’associació, Ibrahima Bao, va agrair la seua presència i va reivindicar que “el problema de l’habitatge és un dels que més afecten la comunitat immigrant”.