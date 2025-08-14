SUCCESSOS
L’autòpsia apunta a l’“estrès per calor” com a causa de la mort del temporer a Alcarràs
La família de la víctima, veïna de Lleida, reclama “justícia”. L’empresa que el va contractar assegura que va rebre formació en riscos laborals i la finca en la qual va tenir lloc revisarà els seus protocols
L’informe forense preliminar apunta que el temporer, veí de Lleida i de 61 anys, que va morir dilluns mentre collia fruita en una finca d’Alcarràs va morir “d’una insuficiència cardiorespiratòria aguda en el context d’estrès per calor”. Segons aquesta primera autòpsia, a què ha tingut accés aquest diari, la mort es va produir entre les 16.24 hores i les 16.50 hores. El fill de la víctima va explicar que el seu pare va dir que es trobava malament a les 13.30 hores i va demanar anar-se’n a casa. “Va morir sol sota un arbre, demanem justícia”, va assenyalar a SEGRE. Les diligències continuen obertes a falta que els resultats definitius de l’autòpsia puguin confirmar la causa de la mort i si presentava patologies prèvies.
La víctima estava contractat per l’ETT Empleo-Express, que va emetre un comunicat en el qual va traslladar les seues condolences a la família i companys. “Des del primer moment hem posat tots els nostres mitjans a disposició de les autoritats laborals competents i estem col·laborant de manera plena i activa en la investigació.” Així mateix, va indicar que el treballador havia rebut la formació i informació necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals i que, en període de temperatures extremes, reforcen les actuacions preventives incrementant la comunicació a la seua pàgina web, a les xarxes socials i de manera directa a empreses i treballadors, “recordant les mesures que s’han d’adoptar per minimitzar els riscos derivats de la calor”. Per la seua part, fonts d’Agroalimentària El Pla SL, propietària de la finca, van reafirmar el seu “compromís absolut amb la seguretat i la salut laboral”. Van afegir que disposen de protocols de prevenció i que iniciaran una revisió interna “exhaustiva” per reforçar-los. “Estem a disposició de la família per acompanyar-la en aquests moments de dolor i estem en col·laboració amb les autoritats per aclarir els fets”, resava el comunicat.
D’altra banda, la CUP va demanar més inspeccions laborals i atenció sanitària al camp després de la mort del temporer d’Alcarràs. La diputada Pilar Castillejo va proposar que els CAP allarguin els horaris quan hi hagi onades de calor en època de recollida per poder atendre els treballadors i crear unitats que es desplacin fins a les explotacions. També va reclamar crear un sistema “de denúncia ràpida” perquè els temporers puguin alertar quan no es compleixen les mesures laborals de protecció.
Per la seua part, els Comuns van denunciar la “brutal” mortalitat causada per les onades de calor i va reclamar al Govern “polítiques i mesures estructurals” per afrontar-les. La coordinadora de la formació, Candela López, va recordar que les altes temperatures afecten de manera més significativa “una classe social determinada” i que s’han de garantir els drets laborals. CCOO de Catalunya va dir que, en cas d’incompliment de la normativa, es reserva emprendre mesures.
“Van tardar més de 2 hores a trucar a l’ambulància”, denuncia el fill
idiu Vranciu, fill del temporer mort a Alcarràs, Gheorghe Vranciu, va explicar a SEGRE que, segons va poder saber pels companys, el seu pare va dir que es trobava malament a les 13.30 h. “Va demanar marxar a casa, però l’encarregada li va dir que anés al final de la fila i descansés a sota d’un arbre. Els seus companys van canviar de fila i ell es va quedar allà sol”, va assegurar. Segons el seu fill, no van trucar a l’ambulància fins a les 16.00 h. “Si haguessin demanat ajuda abans, perquè és el normal quan algú es troba malament, i més amb la calor que feia, potser li haurien pogut salvar la vida”, va denunciar, per la qual cosa no descarten accions legals. “L’encarregada li va dir que havia begut i no era cert”, va defensar. Al seu torn, l’organització Fruita amb Justícia Social va exigir paralitzar la recollida en aquelles empreses que “no protegeixin els treballadors de les altes temperatures”.La Paeria va lamentar la mort del treballador i està en contacte amb les entitats agràries, segons va dir l’alcaldessa accidental, Carme Valls. Divendres es farà un funeral per la víctima a Balaguer.