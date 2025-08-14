Entitats socials es concentraran aquest dijous a la tarda a Lleida per la mort del temporer d'Alcarràs
A les 19.30 hores, a Fira de Lleida, sota el lema 'Prou abusos al camp'
Fruita amb Justícia Social i altres entitats socials i sindicals de Lleida han convocat una concentració per aquest dijous a les 19.30 davant el pavelló de la Fira de Lleida, als Camps Elisis, sota el lema 'Prou abusos al camp', després de la mort del temporer d'Alcarràs.
Els convocants qualifiquen "d'assassinat" la mort d'aquest treballador mentre collia fruita a més de 40 graus i expliquen que la protesta també vol denunciar "l'explotació i el racisme" i reivindicar "drets i dignitat per qui treballa la terra".