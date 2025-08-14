URBANISME
La Paeria diu que la tala d’arbres a Rovira Roure ha estat “inevitable”
Preveu substituir les vint mèlies retirades pel mateix nombre d’òstries abans de Nadal. Reconeix errors comunicatius, però assegura que va anunciar l’actuació
L’alcaldessa accidental, Carme Valls, va reiterar ahir que la tala de 20 arbres en una vorera de l’avinguda Rovira Roure que la Paeria va portar a terme durant l’última setmana ha estat “inevitable” perquè estaven just a sobre de les velles canonades d’aigua potable que s’han de renovar, en el marc de les obres que van començar a mitjans de juliol. “Hem de modernitzar la ciutat, i això significa aixecar-la”, va afirmar en roda de premsa. També va explicar que els treballs –que esperen acabar abans de Nadal– preveuen replantar el mateix nombre d’exemplars en el tram afectat de l’avinguda, entre Prat de la Riba i passeig de Ronda.
Valls va assegurar que es va informar de la “reposició” dels arbres el gener passat en comissió informativa i en una reunió amb veïns i comerciants que es va celebrar al juny. Així mateix, “la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va anar botiga per botiga a informar-ne”, va afegir. No obstant, reconeix que “a aquestes reunions no solen anar gaires persones i és difícil arribar a tothom, és possible que no hàgim fet tot el que havíem de fer” a nivell comunicatiu.
La tala dels arbres, que va començar dijous passat i va finalitzar a començaments d’aquesta setmana, ha causat un gran enrenou entre veïns i comerciants de la Zona Alta. També a través de les xarxes socials. “L’ajuntament ens va explicar el projecte; arreglar les coses implica molèsties”, va valorar la presidenta de l’associació de veïns del barri, Glòria Ferrer. D’altra banda, una comercianta va lamentar que “els nous arbres tardaran molt a créixer i fer ombra”.
Els 20 arbres talats eren mèlies, una de les espècies predominants a la ciutat. Assolien entre 10 i 15 metres d’altura i tenien entre 30 i 40 anys. L’enginyer tècnic d’espais verds de l’ajuntament, Víctor Montilla, va explicar que el 2022 i el 2023 van detectar diverses incidències: caigudes de grans branques sobre cotxes o la vorera, així com la caiguda d’un veí a l’entrepussar amb un tram de vorera aixecat per les arrels. “El 2024 vam plantejar la substitució, les mèlies són una espècia fixada per anar substituint a poc a poc” a la ciutat, va indicar. Els exemplars seran reemplaçats per òstries, que poden assolir fins a 15 metres d’altura.
Per la seua part, el cap de l’oposició i portaveu municipal del PP, Xavi Palau, acusa la Paeria d’“actuar tard i malament, agafant desprevinguts veïns i comerciants”, per la qual cosa insta a “actuar com més aviat millor i replantar” els arbres. “L’anterior govern municipal volia eliminar les sitges de Pardinyes,i l’actual va amb una motoserra”, conclou.