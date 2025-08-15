SANITAT
El Nadal Meroles, l’hospital sociosanitari més gran de Lleida, sense aire condicionat en plena onada de calor
Com a conseqüència d’una avaria registrada dimecres passat. Usuaris denuncien que l’elevada temperatura al centre pot posar en risc els pacients
L’hospital sociosanitari Nadal Meroles, ubicat al carrer Acadèmia, porta dies sense aire condicionat, en plena onada de calor, a causa d’una avaria. L’equipament està gestionat des de l’1 de desembre de l’any passat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). Usuaris d’aquest equipament denuncien que aquesta situació posa en risc els pacients ingressats, molts d’ells amb malalties cròniques o d’edat avançada, ja que aquests dies s’estan superant els 35 graus a la capital. És el centre sociosanitari més gran de Lleida, amb 126 places d’internament i 25 d’hospital de dia.
Fonts de GSS van indicar a l’ACN que l’hospital va registrar dimecres passat una incidència en el funcionament de l’aire condicionat i que el departament de manteniment treballa per reparar l’avaria al més aviat possible. A més, van afegir s’ha reforçat la informació als professionals sobre la ventilació nocturna de les plantes, s’han incorporat ventiladors i equips de climatització portàtils i s’han activat serveis tècnics externs per localitzar i reparar l’avaria.
També a l’Arnau
Setmanes enrere també es van posar queixes a l’Arnau de Vilanova per l’elevada temperatura que es registrava a les habitacions, que va obligar els familiars dels pacients a col·locar ventiladors per alleujar la calor, tal com va publicar aquest diari.
L’hospital Nadal Meroles ofereix atenció a persones amb necessitat de recuperació funcional, continuïtat de cures complexes o bé en situació pal·liativa. Atén una mitjana de 550 pacients anuals, derivats dels hospitals o de domicilis o residències.
L’immoble és de propietat del Servei Català de Salut i va iniciar l’activitat per al sistema sanitari públic el desembre del 2001 quan va assumir l’atenció dels pacients ingressats a l’antic hospital sociosanitari de la Creu Roja de Lleida, així com la majoria de la seua plantilla.