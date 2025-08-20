La cruïlla de l'avinguda de les Garrigues amb Palauet comptarà amb semàfors
Les obres de l'entorn del carrer Hostal de la Bordeta, a Lleida, començaran al setembre i comportaran restriccions de trànsit a la zona i canvis en parades d'autobús
La cruïlla entre l'avinguda de les Garrigues i els carrers Palauet i Juneda comptarà finalment amb semàfors després d'anys de reivindicacions veïnals. Aquesta millora forma part del projecte de remodelació del carrer Hostal de la Bordeta i el seu entorn que la Paeria iniciarà el proper setembre de 2025. L'alcaldessa accidental, Cristina Morón, s'ha reunit amb veïns i comerciants per informar sobre les afectacions que comportaran les obres, que s'allargaran durant quatre mesos i suposaran talls de trànsit en diversos trams.
"Hem vingut a explicar quines seran les afectacions tant a nivell de circulació com també de les parades d'autobús, ja que hi haurà tres parades que s'hauran d'adaptar, i també l'accés a certs guals del carrer Hostal de la Bordeta, on garantirem un aparcament específic", ha explicat Morón durant la trobada. L'edil ha reconegut que les obres sempre generen certes molèsties pels residents, però ha destacat la importància de mantenir-los informats i donar resposta a les seves necessitats durant el període d'execució.
Les obres, valorades en 1.114.332,78 euros (IVA inclòs), s'emmarquen dins del Projecte de Transformació sostenible i digital del transport a Lleida, finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea. L'actuació afectarà una superfície total de 8.025 metres quadrats i suposarà una ampliació significativa de l'espai per als vianants, passant de 2.520 a 3.165 metres quadrats de vorera.
Restriccions de trànsit i recorreguts alternatius
Durant els quatre mesos d'obres es tallarà el trànsit al carrer Hostal de la Bordeta, entre Ignasi Bastús i l'avinguda de Flix. També quedarà interromput el pas a l'avinguda Flix entre el carrer de les Roses i l'avinguda de Les Garrigues en direcció a l'avinguda Artesa, tot i que es mantindrà obert el sentit cap al centre de la ciutat. Per facilitar la mobilitat, s'habilitaran itineraris alternatius: els vehicles procedents de l'avinguda de les Garrigues podran desviar-se pels carrers Impressor Botel i Les Roses, o bé seguir pels carrers Juneda i Sant Jaume, que canviarà temporalment de sentit. Pel que fa als que circulin per Hostal de la Bordeta, hauran de passar pels carrers Ignasi Bastús i Castelldans.
La línia d'autobús L7 també patirà modificacions en el seu recorregut. Es desviarà per la vora del canal i per l'avinguda Miquel Batllori fins a enllaçar amb el traçat habitual a la plaça Sant Jordi. Això comportarà el trasllat de tres parades existents (Canal, Sícoris i Avinguda Artesa) al nou itinerari.
Millores en accessibilitat i seguretat viària
Les actuacions previstes inclouen diverses millores al barri de la Bordeta. Al carrer Hostal, en el tram entre Ignasi Bastús i l'avinguda Flix, s'ampliaran les voreres aproximadament un metre per banda, assolint entre 3,5 i 5 metres d'amplada i configurant una plataforma única amb la calçada. Es mantindrà un carril de circulació i tot l'aparcament al costat dels nombres parells. També es renovaran els embornals i un tram del col·lector del clavegueram, es millorarà la xarxa d'aigua potable i l'enllumenat, s'instal·larà nou mobiliari urbà (incloent una nova marquesina de bus) i es plantaran 20 arbres.
A l'avinguda Flix, l'ampliació es farà a la vorera dels números parells entre el carrer de les Roses i l'avinguda de Les Garrigues, passant d'1,4 a 2 metres d'amplada. També es renovarà el paviment de la calçada i el carril bici, es millorarà la recollida d'aigües pluvials amb nous embornals, l'enllumenat i la canonada d'aigua potable.
Finalment, s'elevarà la cruïlla d'Ignasi Bastús i el carrer Juneda al mateix nivell que el tram per a vianants davant de l'escola Joan Maragall, i s'ampliarà la vorera. També es renovarà el sistema de recollida d'aigües pluvials i l'enllumenat d'aquesta zona.