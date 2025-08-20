INFRAESTRUCTURES
Muntatge del nou pavelló de la Fira
Operaris han començat a instal·lar l’estructura que formarà la coberta, que després col·locaran al seu lloc. Està situat al costat del nou accés a la Fira des de Camí de Picos
El nou pavelló 5 de la Fira de Lleida, ubicat al costat de l’accés recentment habilitat des del carrer Camí de Picos, comença a agafar forma. Fins ara les operacions s’havien centrat en la llosa de cimentació i ara els operaris ja han començat a muntar, arran de terra, l’estructura que formarà la coberta, que després col·locaran al seu lloc.
El pavelló tindrà 2.500 metres quadrats i serà desmuntable, amb la idea de poder traslladar-lo a mitjà o llarg termini a l’antiga Hípica, terreny on els dirigents de la Fira preveuen ubicar en un futur el recinte firal. El pressupost s’acosta als 3,6 milions d’euros.
Amb tota probabilitat no estarà llest per a la fira gastronòmica de Sant Miquel al setembre, segons van indicar els patrons al maig, però sí per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre, i per al certamen agrari professional, que a partir d’aquest any es farà al novembre.