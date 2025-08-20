Sis detinguts en una tarda a Lleida per robatoris amb violència
A quatre se’ls imputa un delicte d’odi
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dimarts a la tarda sis persones per robatoris amb violència en tres actuacions. La primera va ser en un establiment de l’Eix Comercial, quan un individu va agredir una de les treballadores al voler marxar amb peces de roba sostretes.
Mentrestant, van ser arrestats 4 individus a l’estació de Renfe per un robatori violent i un delicte d’odi envers una noia. Fonts policials van assenyalar que hi va haver insults, però encara estaven tramitant la denúncia. Així mateix, als Camps Elisis, hi va haver un altre detingut per robatori.
Dilluns, hi va haver dos arrestos per robatoris violents. El primer va ser a les 15.35 h a Alfred Perenya, amb un home de 36 anys arrestat per robar i amenaçar-ne un altre. I a les 20.45, va ser detingut al carrer Pallars un individu de 42 anys per un robatori en un establiment.