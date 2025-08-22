DENÚNCIES
Reparteix aliments no aptes per al consum que havien de ser destruïts
La Urbana va parar la furgoneta per trencar la cadena de fred. En lloc d’un centre de residus, els va portar a locals de Tàrrega i Mollerussa, on van ser interceptats
La Guàrdia Urbana va detectar el’11 d’agost passat una furgoneta amb aliments en mal estat i va denunciar el responsable de l’empresa per diversos delictes, entre els quals perquè va desobeir l’ordre de destruir aquests productes, que va repartir com tenia previst en establiments de Tàrrega i Mollerussa, on van poder ser interceptats abans d’arribar al públic. Els fets van tenir lloc quan els agents van veure el vehicle per la Ll-11 transportant aliments congelats, amb el termòstat de la càrrega del vehicle marcant 17 graus positius en lloc dels -18º que correspondrían. La Unitat d’Investigació i Policia Administrativa va identificar els dos ocupants del vehicle i una tercera persona, responsable de l’empresa propietària del furgó. Es van fer preses de temperatura dels productes, que incloïen carn i altres congelats, alguns que perdien aigua, la qual cosa evidenciava que s’havia trencat la cadena de fred. Els fets es van posar en coneixement de la veterinària municipal, que va concloure que els aliments no eren aptes per al consum i se’n va ordenar la destrucció.
Els agents van instruir diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública pública contra el propietari de l’empresa. A més, se’l va denunciar per desobediència als agents, ja que va incomplir l’ordre de portar els aliments en mal estat a un centre de gestió de residus per a la seua documentació i aportar en 48 hores la documentació que ho acredités. En lloc de fer el que li havien ordenat, van continuar amb el repartiment en locals de Mollerussa i Tàrrega. La Guàrdia Urbana de Lleida va advertir les policies locals d’aquests municipis i gràcies a la seua col·laboració van poder detectar els productes als establiments de destinació, destruir-los i impedir que arribessin al consumidor final. A més, es va tramitar al departament de Transports una denúncia administrativa contra els conductors per no respectar la cadena de fred i es va informar Inspecció de Treball per un treballador sense contracte.
L’alcaldessa accidental, Cristina Morón, va destacar la tasca de la Urbana per vetllar per la seguretat viària i per la salut de les persones. Així mateix, va agrair la col·laboració policial.