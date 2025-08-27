PARTITS
Critiquen el deteriorament de les escales de la Panera
La portaveu del grup municipal del PP, Anna Florista, va denunciar ahir “manca de manteniment de l’espai públic” i va posar com a exemple les escales situades a la part exterior del Centre d’Art La Panera, “que es troben en un estat de deteriorament preocupant”.
“Un espai cultural de referència hauria d’estar cuidat i en condicions, i no oferir una imatge de deixadesa que genera inseguretat i malestar entre els ciutadans”, va afirmar. Va apuntar que no es tracta d’un fet aïllat “sinó d’un símptoma del problema generalitzat de falta de manteniment que pateixen molts punts de Lleida, amb desperfectes i deficiències que s’arrossega des de fa temps”.
Florista va demanar al govern de la Paeria “una actuació urgent i una planificació de manteniment rigorosa” que garanteixi la seguretat i la dignitat de tots els espais públics de la ciutat.