A punt 121 nous pisos de lloguer social a Lleida: a partir de 415 euros al mes
Es tracta de quatre promocions situades al barri dels Mangraners
Els 121 nous pisos de lloguer social de les quatre promocions al barri dels Mangraners de Lleida estan pràcticament a punt. Són el fruit d’una operació privada amb participació municipal, impulsats per la promotora privada Soluciones Viviendas Magraners 88, i està previst adjudicar a començaments de setembre els primers 42 habitatges.
El lloguer mínim és de 415 euros al mes i el màxim de 504. L’ajuntament va precisar que una quarta part del total es reserven per a menors de 35 anys.
Per accedir a totes les vivendes és necessari estar inscrit en el registre de sol·licitants d’habitatges protegits i l’EMAU remetrà a la promotora els que compleixin els requisits.
Menys d’un 8% de les vendes de pisos a les comarques de Lleida són de protecció oficial
La venda d’habitatges a Lleida va a l’alça, però menys d’un 8% de les operacions són de pisos de protecció oficial. Així ho indiquen les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al primer semestre de l’any. En concret, de gener a juny es van efectuar 3.705 vendes, de les quals només 290 van ser d’habitatges socials, una xifra que suposa un 7,8%. Aquestes dades s’expliquen perquè el mercat de pisos protegits és limitat, ja que els promotors no solen apostar per aquest tipus d’immobles atès que no els resulten rendibles al tenir un preu fixat per l’administració. No obstant, a la capital se n’han construït als Magraners, malgrat que són per a lloguer social.
Així mateix, durant el primer semestre gairebé tres de cada quatre de les vendes (un 73,2%) van ser de pisos de segona mà, en concret 2.709, mentre que 996 eren nous (26,8%). Aquesta proporció sol ser habitual els últims anys.