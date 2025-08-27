Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid un cop extingit un foc proper a les vies
Adif informa que l'aturada ha afectat 16 trens
La circulació de trens d'alta velocitat ha quedat restablerta aquest dimecres a la tarda un cop extingit l'incendi proper a les vies que s'ha declarat entre l'estació de Guadalajara-Yebes, a uns 50 quilòmetres de Madrid, i la localitat de Brihuega, a Castella la-Manxa. El foc ha obligat a tallar el servei i ha afectat, segons ha informat Adif, 16 trens. Alguns han quedat aturats en diferents punts i d'altres no han pogut ni sortir. Dos combois han hagut de fer marxa enrere fins a la població de Brihuega.
Renfe ha informat que el tren que havia sortit de Barcelona a les 14.00 cap a Madrid ha quedat aturat a Ariza. El de les 15.00, de mateix trajecte, s'esperava a Calatayud. A més, un tren que havia de sortir a les 16.27 des de Madrid fins a Figueres no ha arribat a sortir.
Un comboi que ha sortit a les 15.17 des de Barcelona cap a Sevilla ha quedat aturat a Saragossa, i un AVLO que havia de partir de Madrid a les 17.27 cap a Barcelona no ha arribat a sortir. Tots aquests combois han reprès la marxa un cop sufocat l'incendi.