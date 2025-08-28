FERROCARRIL
Un incendi talla dos hores la línia d’alta velocitat
Tres trens amb parada a la ciutat van resultar afectats
La línia ferroviària d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid va haver d’interrompre la circulació de trens ahir durant gairebé dos hores en el tram entre Guadalajara i Brihuega (Castella-la Manxa) per un incendi pròxim a la via a Yebes, segons va informar l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) a les 16.38 hores. Van resultar afectats setze trens d’alta velocitat, dels quals tres amb parada a Lleida.
L’Avlo procedent de Barcelona cap a Madrid que va parar a les 14.58 hores a Lleida va quedar aturat a Ariza (Saragossa), mentre que l’AVE de les 16.24 hores cap a Sevilla es va quedar a Saragossa. En sentit contrari, l’Avlo que partia de Madrid a les 17.27 hores amb parada prevista a Lleida a les 19.35 hores i arribada a Barcelona a les 20.46 hores va haver d’anul·lar la sortida.
Renfe va informar a les 18.15 hores que, una vegada sufocat l’incendi, els trens aturats en estacions van reprendre la marxa progressivament.