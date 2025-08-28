Urbanisme
La "nova" Rambla Ferran, ja reoberta al trànsit
Els vehicles ja la poden creuar en sentit al Pont Vell, després d’estar tallada gairebé deu mesos per obres
L’ampliació de la vorera es replicarà en el sentit contrari pròximament
La "nova" Rambla Ferran, que portava tallada al trànsit en sentit al Pont Vell durant gairebé deu mesos per obres, ja s’ha reobert al trànsit. Els primers vehicles han estrenat aquest matí els dos nous carrils de la calçada, un d’ells reservat per a busos i taxis. Se n’ha eliminat un per poder ampliar la vorera de 2,8 a 5 metres d’ample. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat que l’'Operació Rambla' continuarà pròximament amb una segona fase en què "tancarem el perímetre entre el museu Morera i la Diputació fins l’altre sentit de la Rambla, on la superfície quedarà unificada i tindrem una gran plaça que permetrà celebrar esdeveniments". Aquests treballs duraran uns tres mesos i costaran uns 260.000 euros, segons les previsions.
La Paeria preveu continuar la remodelació de Ferran amb una tercera fase en la que es replicarà l’ampliació de la vorera al sentit contrari de la rambla, la qual cosa comportaria eliminar la fila d’aparcaments en sentit a l’estació de trens. Finalment, s’actuarà en el tram de Francesc Macià. "Hi ha un debat obert per sumar l’avinguda a la plaça de la Pau com una gran zona pensada exclusivament per a vianants", ha indicat Larrosa.
