SUCCESSOS
La Fiscalia investiga quatre denúncies per bullying en un any en centres de Lleida
El 2024 es van obrir diligències per 468 delictes comesos per menors d’edat, un 9,6% més que el 2023. Una vintena per maltractaments i 34, per delictes de trànsit
La Fiscalia de Lleida va registrar l’any passat un total de 468 diligències per delictes comesos per menors d’edat. D’aquests, quatre casos van ser per assetjament escolar. Així consta en l’última memòria publicada pel Ministeri Públic. En el conjunt de Catalunya, la memòria inclou un total de 111 casos d’assetjament escolar. D’aquests, 64 corresponen a la Fiscalia de Barcelona, 9 a la de Girona i 34, a la de Tarragona. Així mateix, la Fiscalia de Lleida va investigar un cas en el qual un menor estava acusat d’un delicte d’odi i un altre, contra la integritat moral.
Els 468 delictes comesos per menors l’any passat a les comarques lleidatanes suposen un augment del 9,6% respecte als registrats per la Fiscalia el 2023. Una vintena van ser per maltractaments (8 per violència domèstica i tres, contra parelles o exparelles) i 34 per delictes de trànsit. Concretament, es va investigar 28 adolescents per conduir malgrat no tenir el carnet (set més que el 2023), cinc per conducció temerària (quatre més) i un per anar ebri o drogat al volant.
Quant als delictes sexuals, es van obrir diligències contra menors per 16 agressions d’aquest tipus, tres més que el 2023, i quatre per altres delictes sexuals. Així mateix, es van investigar 30 denúncies per robatoris amb força, una desena més que el 2023, i 16 van ser acusats de robatoris violents. La memòria indica que hi va haver 17 procediments per atemptat, resistència i desobediència greu a l’autoritat i 18 per furt. També es va obrir una causa contra un menor com a presumpte autor d’un homicidi o assassinat dolós i 16 diligències per lesions.
Mentrestant, es van dictar l’any passat 178 condemnes contra menors, un 10,5% més que l’exercici anterior. I en total els tribunals van adoptar 515 mesures, de les quals 242 van ser internaments en centres en règim tancat. En prop de dos de cada deu expedients es va condemnar el menor a prestacions en benefici de la comuniad i tasques socioeducatives, mesures que no exclouen que se’ls puguin imposar altres penes com la llibertat vigilada. Aquesta setmana, els Mossos han detingut dos menors com a presumptes autors d’apunyalaments a Lleida ciutat.