Detingut un treballador d'un centre de formació de Lleida per estafes amb les matrícules
Suposadament, donava als alumnes uns comptes corrents aliens a l'empresa i s'hauria apropiat de 14.000 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous a Lleida un home de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa. Segons ha explicat la policia, la detenció és el resultat d'una investigació iniciada després de tenir coneixement que el treballador d'una empresa de formació podria haver estafat al centre més de 14.000 euros.
El modus operandi emprat pel treballador consistia en facilitar als alumnes que es volien inscriure al centre, uns comptes corrents aliens a l'empresa per fer el pagament de la matrícula. Posteriorment, el treballador introduïa l'import de la matrícula al sistema informàtic a cost zero per tal d'amagar l'operació real i no aixecar sospites.
Quan l'empresa va sospitar que algunes de les matrícules no les havien pagat va encomanar una auditoria a una empresa externa i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. Finalment, es va constatar que el treballador, presumptament, havia efectuat del passat mes de març fins a finals de juliol, 21 operacions fraudulentes estafant a l'empresa uns 14.000 euros.
La investigació va finalitzar el passat dijous amb la detenció a Lleida del presumpte autor dels fets. L'arrestat va passar a disposició judicial el passat divendres davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.