Més de 22.000 proves teòriques i de circulació en vuit mesos
La prefectura de Trànsit a Lleida ha portat a terme entre el gener i l’agost 22.474 exàmens teòrics i proves de circulació a les seues seus de Lleida, la Seu i la Pobla de Segur. De les 12.277 proves teòriques, un 46,63% van ser aptes, i dels 7.665 exàmens de circulació, el 55,15% van resultar en aptes. També es van fer 2.532 proves de destresa, amb un 53,55% d’aptes. Fins a finals del mes de juny, hi havia registrats un total de 374.664 vehicles a la província.