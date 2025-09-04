UNIVERSITAT
Comença la selectivitat amb català i anglès
Les proves extraordinàries d’accés a la universitat van començar ahir per a 541 estudiants a Lleida, davant dels 431 de l’any passat, i 8.237 en el conjunt de Catalunya, 562 més. Del global d’inscrits a Lleida, 265 es van presentar a la fase general de la selectivitat i a algun examen de l’específica (ara denominada d’admissió). Els 276 restants només s’examinen d’aquesta última fase, per apujar nota.
Ahir es van enfrontar als exàmens de castellà, llengua estrangera i altres assignatures específiques. Avui dijous serà el torn d’història o filosofia, entre altres, i demà divendres serà l’últim dia, amb la prova de català, entre altres matèries. Els resultats es preveuen per al proper dia 16.