ENSENYAMENT
El curs començarà amb 316 alumnes menys a les comarques de Lleida
Educació en preveu 77.393, baixen als col·legis i ESO i pugen a Batxillerat i FP
El nou curs arrancarà el dilluns dia 8 a Infantil, Primària i ESO i el divendres 12 a Batxillerat i FP i a tot Lleida es preveu escolaritzar 77.393 alumnes de règim general, la qual cosa en suposa 316 menys que el curs passat. En concret, el pla perd 261 estudiants i l’Alt Pirineu i Aran, 55, segons dades d’Educació. El descens se centra en el segon cicle d’Infantil, amb 225 escolars menys a Ponent i 36 a les comarques de muntanya; a Primària (178 i 30 menys, respectivament) i a ESO (327 i 51). En canvi, augmenten a Batxillerat (95 i 16) i a Formació Professional (137 i 6).
Així mateix, els centres del pla de Lleida disposaran de 6.030 docents. Educació va apuntar que farà nomenaments diaris (ara són cada quatre dies) i habilitarà a Lleida, Barcelona i Terres de l’Ebre una aplicació per als interins que agilitzarà la borsa de substitucions.
En el conjunt de Catalunya hi haurà 1.604.987 estudiants, 2.247 menys, i 83.949 dotacions docents, 1.672 més. La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, va destacar que augmenten els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (8.964 més), el personal d’atenció educativa i el d’administració i serveis (552 entre els dos col·lectius) i les aules d’acollida (200, fins a arribar a les 1.363). A més, va subratllar la reducció “progressiva” de ràtios. Va detallar que el 95,2% dels grups d’I3 tindrà una ràtio igual o inferior a 20 alumnes i a primer d’ESO, en el 97,1% de grups serà inferior o igual a 30.
Millora de resultats
Niubó va remarcar també que s’aplicaran mesures per intentar millorar els resultats educatius dels alumnes, com un programa per detectar dificultats en el llenguaje a primer i tercer de Primària, ampliar fins a 538 la xarxa de centres de competència lectora i augmentar el nombre d’auxiliars de conversa en anglès fins als 150. A més, 800 centres treballaran en plans de millora de les matemàtiques. També es revisarà la formació de professorat centrada en matemàtiques, lectura, ciència, anglès i intel·ligència artificial (IA).
La justícia anul·la part del decret de matèries d’ESO
La sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs interposat pel sindicat Aspepc-Sps i anul·la diversos apartats del decret 175/2022 d’Ordenació dels estudis de l’Educació Bàsica. La sentència assenyala que a primer i tercer d’ESO és possible fer agrupació de matèries, mentre que “a quart s’organitza en comunes i optatives, havent-hi la previsió d’agrupació per àmbits en el cas de les matèries optatives”.
També impugna l’apartat sobre la matèria única de matemàtiques al considerar que no s’ajusta a la normativa bàsica, que preveu les opcions de matemàtiques A i B. Finalment, anul·la una frase del decret, per considerar que es dona a entendre que l’oferta d’optatives dependrà de l’organització i complexitat de cada centre, una cosa que segons el tribunal s’ha de declarar nul·la “a fi d’eliminar interpretacions no adequades”.
Aspepc-Sps afirma que aquesta resolució “representa un cop més un pas decisiu en la defensa del dret a una educació de qualitat i de la figura del professor especialista”. Celebra l’eliminació dels àmbits a quart perquè creu que és la “confirmació que aquesta metodologia vulnera la normativa estatal i el principi d’especialitat docent”. I sobre l’anul·lació de la matèria única de matemàtiques, diuen que garanteix que els estudiants puguin tenir una assignatura de més pràctica i una altra més acadèmica.
Sense mòbils a l’ESO i revisió de l’ús de pantalles a Infantil
El curs vinent serà el primer sense telèfons mòbils ni rellotges intel·ligents a les aules de l’ESO. A més, es preveu que les famílies rebin una guia amb recomanacions sobre l’ús de dispositius digitals. La consellera va indicar, també, que en el document d’organització i gestió dels centres s’aborda la qüestió de les pantalles i apunta que cada escola haurà de fer una revisió per anar eliminant-les a educació Infantil.
D’altra banda, Educació va recordar que el curs passat va acabar la construcció del nou centre El Roser del Poal i va afegir que en el nou curs s’estrenarà l’institut escola de Bellver de Cerdanya.
Els centres ordinaris escolaritzaran 49 alumnes cecs
Un total de 49 estudiants cecs o amb discapacitat visual greu iniciaran dilluns el curs a Lleida i el 99% ho farà en centres ordinaris, en un model d’ensenyament inclusiu amb el suport d’equips d’atenció educativa de l’ONCE. En aquest context, l’adquisició de la lectoescriptura en braille és clau per garantir el currículum i la participacion activa de l’alumnat de manera autònoma. Enguany se celebra precisament el 200 aniversari de la creació d’aquest sistema. A tot Catalunya seran 1.172 alumnes amb aquestes característiques, dels quals 220 en educació Infantil, 202 a Primària, 171 a ESO, 29 a Batxillerat i 100 a la universitat.