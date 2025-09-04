URBANISME
Tercera ruptura de la xarxa d’aigua en set dies a l’Horta Sud per obres
De la línia elèctrica de Solaria, i entre 70 i 80 veïns van estar sense subministrament
L’associació de veïns Horta Sud denuncia que ahir les obres de Solaria per habilitar una línia elèctrica soterrada que connectarà un parc solar d’Alcarràs amb la subestació elèctrica dels Mangraners van rebentar una canonada d’aigua a la partida de la Femosa. Un portaveu de l’entitat va assegurar que ja hi va haver rebentades dimart passat i dijous, de manera que es tracta de la tercera ruptura d’una conducció en només una setmana a causa d’aquests treballs, extrem que va corroborar Aigües de Lleida.
La concessionària del servei d’aigua va rebre l’avís poc després de la una del migdia i la incidència va quedar reparada abans de les cinc. L’entitat veïnal afirma que la ruptura va afectar directament alguns veïns, però que per poder fer la reparació va caldre reduir la pressió de la conducció general, que va afectar entre 70 i 80 veïns. Aigües de Lleida va precisar que el servei de bombatge va estar parat de 13.47 a 15.09 hores, malgrat que va assenyalar que la falta de servei es podria prolongar més temps.
Aquesta associació ha denunciat diverses vegades davant de la Paeria aquestes obres al·ludint a infraccions urbanístiques i de senyalització. De fet, va indicar que ahir mateix hi havia una rasa oberta enmig d’un camí i estava sense senyalitzar, situació que podria haver causat un accident.
També van presentar una denúncia davant la Fiscalia al considerar que les obres podrien suposar un possible delicte contra el medi ambient, ja que ni l’estudi d’impacte ambiental ni la documentació tècnica del projecte no han avaluat la presència d’una espècia vegetal, la Limonium tournefortii, un arbust que està qualificat com a vulnerable.