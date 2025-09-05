COMERÇ
Els comerciants afirmen que Torre Salses destruirà botigues locals
Tant a l’Eix Comercial com en barris i fins i tot en municipis del territori, segons Pimec i Fecom. Opinen que hi haurà trasllats a la nova àrea dels afores
L’Eix Comercial i les patronals de comerç van mostrar ahir les seues reticències davant del pas endavant definitiu per fer realitat el gran parc comercial i de lleure que Promenade impulsa a Torre Salses, al disposar ja de llicència d’obres. No obstant, van remarcar que els comerciants locals són resilients i sabran adaptar-se a la nova situació.
La presidenta de l’Eix Comercial, Montse Eritja, va criticar que el projecte prevegi botigues petites, i va opinar que apostar per una zona comercial als afores és una “qüestió política” i que aquest model no “ens farà més atractius ni farà que vingui gent de Saragossa”. Va defensar que no suposarà obertures i més llocs de treball sinó trasllats des del centre, “que van deixant morir”, i va vaticinar que empreses que estiguin pensant a obrir locals a l’Eix Comercial esperaran dos o tres anys per “veure què passa”, de manera que hi haurà “menys diversitat i menys oferta”. Va lamentar també que no es desenvolupi el pla de l’estació com estava previst, com a tractor de l’Eix i amb 1.600 places d’aparcament.
Manel Llaràs, de Pimec Comerç, va remarcar que aquesta àrea comercial abocarà al tancament molts negocis de Lleida i de fins a 50 quilòmetres” al voltant. “Aquesta Disneylàndia comercial a la perifèria facilitarà que les persones de fora ja no entrin a la ciutat, on hi ha dificultats per aparcar, mentre que allà hi haurà molt aparcament”. Va incidir que comportarà “trasllats d’empreses” i que destruirà més llocs de treball dels que crearà. Tanmateix, va voler deixar clar que “no serà una hecatombe per al comerç perquè estem prou preparats per afrontar el repte”.
Rosa Armengol, secretària general de la Fecom, també creu hi pot haver trasllats de negocis, per la qual cosa veu imprescindible que les administracions reforcin el seu suport al comerç local. “És necessari un esforç important per rehabilitar les zones en les quals hi ha el teixit comercial, el Centre Històric, l’Eix, la Zona Alta i els barris. A més, ha d’anar acompanyat sí o sí pel desenvolupament del polígon de Torreblanca, perquè cal guanyar indústries i habitants per ser atractius per als inversors”, va concloure.
El PP augura la “defunció” del petit comerç
El PP creu que “PSC i Junts han incomplert la seua paraula i no han desenvolupat el pla de l’estació ni afavorit a l’Eix Comercial i els comerços de barris” i opina que “Junts ha de trencar els pactes amb el PSC i no de continuar sent còmplices de la defunció del comerç de Lleida”. Vox diu que no està en contra d’un inversió “potent”, però creu que s’impulsa “sense un suport real al comerç local”. El Comú hi veu “especulació” i considera que “buidarà la ciutat d’activitat, liquida el pla de l’estació i beneficia una mutinacional”.