L’Ajuntament de Lleida recomana evitar el carrer Balmes per obres i avisa de noves afectacions a Rovira Roure
La Guàrdia Urbana reforçarà el dispositiu de trànsit per minimitzar els embussos coincidint amb l’inici del curs escolar
L’Ajuntament de Lleida ha fet una crida a la ciutadania perquè eviti circular amb vehicle pel carrer Balmes a partir d’aquest dilluns i opti, en la mesura del possible, per recorreguts alternatius per reduir els embussos que es preveuen coincidint amb l’inici del curs escolar.
Les obres de renovació de la xarxa d’aigua han reduït a la meitat la capacitat viària del carrer, amb només un carril obert per sentit de circulació. Aquesta situació es mantindrà de manera provisional al llarg de la setmana vinent.
Per tal de minimitzar les retencions, la Guàrdia Urbana posarà en marxa un dispositiu especial de trànsit durant les hores punta, amb la presència d’agents a les hores d’entrada i sortida dels centres educatius. A més, a partir de la setmana següent, l’avenç dels treballs permetrà habilitar un segon carril de pujada en el tram més proper a la plaça Ricard Viñes, cosa que facilitarà la fluïdesa de la circulació a l’eix Rambla d’Aragó – Balmes – Ricard Viñes.
Paral·lelament, també està previst que la setmana vinent avancin les obres de renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram a l’avinguda Alcalde Rovira Roure, en el tram comprès entre el Passeig de Ronda i l’avinguda Prat de la Riba. Els treballs obligaran a ocupar el carril d’aparcament i part de la vorera del costat dels nombres parells, que quedarà reduïda a un pas de dos metres per garantir la circulació de vianants i l’accés a habitatges i comerços. En aquest cas, la circulació de vehicles no es veurà afectada.
Aquestes actuacions, emmarcades en la renovació de la xarxa de la Zona Alta, tenen com a objectiu millorar la qualitat i la seguretat del subministrament d’aigua potable, reforçar la capacitat del clavegueram i renovar voreres i paviment a les zones afectades, amb una millora de la imatge urbana.