Niubó veu molt difícil apujar el sou als docents

REDACCIÓ

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va dir ahir als sindicats de docents que és “molt complicat” plantejar l’increment de sou que reclamen, del 25%. En una entrevista a TV3, va recordar que hi ha una pròrroga pressupostària del 2023 “amb necessitats educatives del 2025” i va defensar que s’han pres altres mesures, com abaixar ràtios i incrementar el personal. També va dir que hi ha més complexitat, en part per l’alta mobilitat durant el curs i per l’increment de la població estrangera. El sindicat més gran del sector, Ustec, va lamentar que la consellera “es negués a a comprometre’s a obrir una negociació real” i preveu mobilitzacions a tot Catalunya per a l’inici del curs.

