PAERIA
El Premi Ciutat de Lleida ‘renaix’ al cap de 6 anys
Sis anys després de la seua última celebració, el Premi Internacional Ciutat de Lleida renaix amb la seua onzena edició. La Paeria el recupera “perquè el món reconegui Lleida i Lleida reconegui el món”, va afirmar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va presentar les bases juntament amb l’edil Pilar Bosch. Amb l’objectiu de “donar visibilitat al talent local” i “promocionar la ciutat”, es premiarà una persona de Lleida o voltants que hagi contribuït a la projecció internacional de la ciutat, o bé una institució, entitat, grup d’investigació, associació o empresa. També s’hi podran presentar persones nascudes a Lleida que hagin iniciat els estudis o la seua carrera professional a la ciutat, i que posteriorment l’hagin continuat de forma destacada en altres països. El termini per presentar-s’hi acaba el 13 d’octubre i només hi haurà un guanyador, que obtindrà una reproducció del Bronze d’Ascoli, tot i que el jurat en podrà decidir per unanimitat un altre de premiat ex aequo. La principal novetat de l’edició és el jurat, que passa de 6 a 8 membres. El formen la periodista i corresponsal internacional Rosa Maria Calaf a la presidència; Rafael Ferreruela, oftalmòleg i fundador d’ILO Oftalmologia; Anna Vallés, presidenta de Sorigué i la seua Fundació; Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida; i Marc Marzenit, CEO d’Aulart, productor musical, enginyer d’àudio i DJ. Repeteixen com a membres del jurat Delfí Robinat, president del Consell Social de la UdL; i Josep Clotet, exgerent del Parc Agrobiotech.