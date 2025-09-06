TRIBUNALS
El Superior de Justícia ‘estalvia’ 6 milions a la Paeria per una plaça
Desestima el recurs dels amos de la parcel·la on s’ubica la de Balàfia, que demanaven aquesta indemnització. Conclou que l’actuació municipal no va ser irregular
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat un recurs presentat pels amos dels terrenys on està ubicada la plaça Balàfia, en el qual reclamaven que l’ajuntament els abonés una indemnització de 6.085.534,91 euros per l’ocupació irregular de la seua propietat. El TSJC confirma així la sentència anterior del jutjat contenciós, que també havia resolt aquest afer en favor de la Paeria.
Els recurrents sol·licitaven que es declarés que l’ajuntament va ocupar per la via de fet la parcel·la mitjançant la seua inclusió en l’inventari de béns municipals el 2007, que es decretés la nul·litat d’aquest tràmit, que s’obligués a restituir la finca al seu estat original i, al no ser això possible, compensar-los amb una indemnització per danys i perjudicis de poc més de 6 milions. El tribunal assenyala que l’apel·lant “torna a reiterar els mateixos arguments que va exposar” en primera instància “i que ja han estat analitzats i desestimats per la sentència apel·lada”. Tot seguit, indica que la via de fet d’ocupació d’una propietat només es dona si l’administració actua sense una decisió prèvia que li serveixi de fonament jurídic o amb defectes tan greus que en comportin la nul·litat de ple dret.
En aquest cas concret, detalla que la incorporació de la parcel·la a l’inventari municipal es va portar a terme en aplicació d’un decret d’alcaldia del 20 de juny del 2007 “dictat per òrgan competent i dins del procediment legalment establert”. I sobre la posterior urbanització de la plaça, indica que “es tracta d’obres realitzades per l’administració per garantir la seguretat de l’espai d’acord amb el seu ús, que no comporten despossessió material dels terrenys”. Per tot això, desestima les pretensions dels recurrents.