Lleida acull la seva primera Fira Manga amb més de 4.000 assistents previstos
Concursos de cosplay, actuacions musicals i creadors de contingut de renom animaran el Pavelló 4 de Fira de Lleida els dies 13 i 14 de setembre
Lleida es prepara per viure la seva primera MangaCon, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de setembre al Pavelló 4 de Fira de Lleida. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Starraco Unlimited amb el suport de Lleida Turisme, espera reunir més de 4.000 visitants amb un programa farcit d’activitats.
El públic hi trobarà concursos de cosplay, tallers, tornejos, actuacions de k-pop i j-pop, xerrades, exhibicions i la participació d’actors i actrius de doblatge. També hi seran presents creadors de contingut reconeguts com Jackwise Clown, Saencsa, Shenronz, Ittara Cosplay i Lem Cuervo, a més d’espais de marxandatge, videojocs, jocs de taula, realitat virtual i food trucks. Com a prèvia, divendres 12 de setembre a les 20.00 h, un recorregut de cosplayers amb el bus turístic recorrerà els carrers de la ciutat.
Les entrades anticipades ja estan a la venda a Entradium.com a un preu de 10 € per als adults i 7 € per als joves (entrada gratuïta per als menors de 8 anys). A taquilla, s’oferiran diferents modalitats i descomptes, així com abonaments de dos dies.
La MangaCon també tindrà un component solidari, amb la presència d’associacions sense ànim de lucre que recaptaran fons durant la fira. A més, el dissabte a la nit el públic podrà gaudir d’una festa gratuïta a La Boite de Lleida, amb música j-pop, k-pop i anime.
Amb aquesta estrena, Lleida s’incorpora al mapa dels esdeveniments dedicats al manga, l’anime i la cultura japonesa, i es consolida com a punt de trobada imprescindible per a la comunitat friqui del país.