Més de 400 euros per alumne
En equipament bàsic com motxilla, xandall, material escolar i llibres de text o llicències digitals. La despesa pot superar els dos mil en cas de centres privats
Les famílies s’enfronten a una tornada al col·legi més cara, com sol ser habitual any rere any. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els preus dels productes i serveis vinculats al curs escolar han augmentat un 2,4% de mitjana l’últim any.
En la mateixa línia, l’Observatori Cetelem preveu que la despesa mitjana per llar superi els 400 o 500 euros per alumne, només a equipar-los per al nou curs (motxilla, articles de papereria, llibres de text o digitals, xandall, calçat esportiu...).
No obstant, les xifres varien molt en funció de si els nens estan escolaritzats en un centre públic o un de privat amb quotes mensuals, i de si utilitza el servei de menjador i transport escolar, entre altres qüestions, de manera que fins i tot es poden arribar a superar els 2.000 euros.
Per mitigar una mica l’impacte a la butxaca dels pares, la Generalitat ofereix vals escolars de 60 euros per alumne de Primària i ESO de centres públics i concertats, que es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar i llibres de text. De fet, aquesta setmana els establiments que venen aquests articles estan d’allò més ocupats.
Auge de la segona mà
Precisament, els llibres suposen una de les despeses mes destacades, amb un cost mitjà de 365 euros, un 7% més que l’any passat, segons un estudi elaborat per idealo.es.
Per aquesta raó, les compres de llibres de segona mà estan a l’alça, sobretot en plataformes digitals, gràcies a un canvi de mentalitat i impulsades per la pujada de preu dels exemplars nous, de tal manera que només a Wallapop les vendes es van incrementar un 188% l’agost respecte al mateix mes de l’any passat.
Prop d’un terç de les famílies opta per comprar llibres utilitzats. Així mateix, els últims anys han proliferat les iniciatives de socialització amb què els llibres es presten i han de ser retornats a l’acabar el curs.